Feralpisalò-Palermo, GdS: “Con le ‘ultimissime’ sorrisi e dolori”. I precedenti

"Non è il caso di dire «occhio, arriva la Feralpisalò» ma poco ci manca". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla gara in programma sabato pomeriggio al "Garilli" di Piacenza. Fra poco più di ventiquattro ore, il Palermo farà visita alla Feralpisalò di Marco Zaffaroni che, nonostante la posizione in classifica, è tra le squadre più in forma del torneo. Mattia Felici e compagni, infatti, sono reduci da tre risultati utili di fila, con due vittorie contro Catanzaro e Lecco ed un pareggio ottenuto in 9 contro 11 contro la Reggiana. "E se tutto ciò non bastasse per far drizzare le antenne al Palermo e ai propri tifosi, c’è anche un bilancio non del tutto positivo dei rosanero contro le formazioni che occupano una posizione di classifica non del tutto florida", si legge.