Bari, ag. Caprile: “Non ho sentito De Laurentiis, il ragazzo merita una chance in A”

Quale futuro per Elia Caprile? Dopo un'ottima stagione in Serie B , il nome del portiere del Bari è finito nel taccuino di diversi club di A che monitorano con interesse gli sviluppi legati al prosieguo della carriera dell'estremo difensore classe 2001. A tal proposito Graziano Battistini , agente di Caprile , ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC.

“In questo momento tutto ciò che dico può essere travisato. Diciamo che bisogna capire e valutare il mercato di Caprile per fare le dovute valutazioni. Il ragazzo ha dimostrato di meritare una chance in una categoria superiore, poi chiaramente c’è da vedere se qualcuno può dargli questa chance e trovare gli incastri giusti. Ci troviamo tante volte a dire le stesse cose, ma la verità è che è presto. I tempi per valutare certe cose sono maturi e con calma si faranno tutte le valutazioni, in base a quello che dirà il mercato. Non ho avuto modo di sentire De Laurentiis, vado avanti col mio lavoro e le mie cose, siamo a giugno e vedremo cosa succederà".