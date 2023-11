Ascoli, Masini: “Castori ci trasmette entusiasmo. Mi trovo bene, prossima gara…”

Momento complicato per l' Ascoli che viene da tre sconfitte consecutive che hanno proiettato la formazione bianconera in zona playout. La società ha deciso di esonerare l'ex Cosenza William Viali e di ingaggiare l'esperto ex Perugia Fabrizio Castori . Patrizio Masini , nella conferenza stampa settimanale, ha parlato dell’avvicendamento sulla panchina del club delle march e di come la squadra si sta preparando alla sfida di sabato con la Reggiana. Ecco le dichiarazioni:

“Il cambio tecnico ha portato molte variazioni sotto il profilo dell’intensità e dell’aggressività, le doti migliori di Castori sono carisma e personalità, ci trasmette grande entusiasmo negli allenamenti. La Reggiana ha molte qualità ed individualità, dovremo ottenere il miglior risultato possibile, daremo il massimo. Ad Ascoli mi sono trovato bene fin dall’inizio, era la prima esperienza in B; non mi aspettavo di giocare titolare nelle prime quattro partite, così come non mi aspettavo di non giocare nelle ultime otto, cercherò di riguadagnare qualche minuto. Sono cresciuto come mezzala e mediano, nel 3-5-2 ho fatto anche il quinto a destra o il quarto; nel 3-4-1-2 potrei essere anche impiegato sulla trequarti con caratteristiche più di aggressività che di costruzione”.