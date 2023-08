Ascoli, ecco Viviano: “Avevo pensato di smettere ma ho ancora voglia di divertirmi”

Nuova avventura per il portiere Emiliano Viviano. L'ex estremo difensore di Palermo, Sampdoria e Fiorentina tra le altre è stato acquistato ufficialmente dall'Ascoli a parametro zero, in qualità di mentore per il titolare Davide Barosi . Contratto fino a giugno 2024 per lui che ha commentato così la scelta della piazza marchigiana. Di seguito le sue dichiarazioni riportate dal Quotidiano Sportivo:

"Mi è scattata la voglia di essere parte di un gruppo, d’essere protagonista e giocare in una piazza che vive di calcio, so che c’è un bel progetto, le cose sono fatte bene, volevo tornare in Italia. Una quindicina di giorni fa ho fatto una chiacchierata col ds, poi ci siamo risentiti, trovare l’accordo è stato facilissimo. Lo scorso anno avevo pensato di smettere per opportunità legate al post carriera e non perché non avessi più voglia o non stessi bene; in realtà negli ultimi tre anni ho giocato tante partite; quindi, mi sono chiesto se veramente avevo voglia di smettere. Mi sono detto che avevo ancora voglia di divertirmi".