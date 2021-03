Spezia-Cagliari, Italiano: “Daremo oltre il 100%. L’assenza dei tifosi al ‘Picco’? Sentiamo il loro affetto. Nzola…”

Vincenzo Italiano presenta la sfida contro il Cagliari di Semplici.

Alla vigilia della sfida contro la squadra sarda, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, nel corso della conferenza stampa della vigilia, analizza la sfida che vedrà domani le aquile ospitare il Cagliari in uno scontro diretto salvezza, in programma al “Picco” alle ore 18.00. Di seguito le parole del tecnico bianconero.

“Il Cagliari è pericoloso in tutti i suoi elementi, in tutti i reparti. E’ una squadra formata da giocatori che hanno la possibilità di venire fuori da questa classifica, sono una squadra con giocatori di altissimo livello e i punti di forza sono innumerevoli. Dal cambio di guida tecnica hanno cambiato marcia, sono una squadra temibilissima e, anche se è arrivato un passo falso con la Juve, mentalmente stanno molto bene e per noi domani deve essere una di quelle partite in cui non va sbagliato l’atteggiamento e fare quello che in tante gare abbiamo dimostrato”.

GLI ATTESTATI DI STIMA DEI TIFOSI – “Siamo tutti consapevoli dell’amore e della passione che ha questa tifoseria nei confronti della squadra e per noi è una responsabilità maggiore, ed è quello che abbiamo sempre cercato di dimostrare in campionato. Sappiamo che soffrono nel non poter essere al “Picco” con noi, al primo anno nella categoria, ma gli attestati di stima ci danno quella carica in più e posso dire che tutte le volte che scendiamo in campo lo facciamo anche per loro, per cercare di renderli orgogliosi della propria squadra. Noi diamo sempre il massimo, si può vincere o perdere ma la maglia la sudiamo e poche volte sbagliamo atteggiamento. Domani è una di quelle partite in cui dobbiamo entrare al 100% tutti”.

OBIETTIVO VINCERE… MA ANCHE NON PERDERE – “E’ già successo con il Parma, con il Benevento, noi prepariamo ogni gara per vincere perché una squadra deve prepararle così. Poi in base a come si evolve la gara e a come si indirizza si cerca di raddrizzarla. La affronteremo come nelle ultime gare, cercando di andare forte, cercare di proporre quanto facciamo in settimana, cercare di mettere in difficoltà una squadra fortissima. Con qualità alta e attenzione fortissima possiamo dire la nostra anche domani”.

ASPETTO FISICO E MENTALE – “Il Cagliari è forte dappertutto: ha qualità, fisicità, esperienza, ha gente giovane che può dare freschezza, di valore assoluto in ogni reparto. I ragazzi sanno, conoscono i punti di forza e come metterli in difficoltà. Dal punto di vista mentale sappiamo che è importante, e che dopo questa mancheranno altre dieci partite con trenta punti a disposizione. E’ una gara da provare a vincere ma non finisce qua, ci sono ancora tante battaglie: iniziamo da questa di domani e vediamo di cosa siamo capaci”.

NZOLA – “Nzola ha lavorato a parte fino a ieri, oggi ha svolto la rifinitura ma non è al 100%, vediamo come utilizzarlo. Piccoli mi ha fatto un immenso piacere, così come tutti quelli che subentrano con quello spirito, che per l’allenatore è una grande soddisfazione. Anche dalla panchina si può incidere, essere importanti e dare una grossa mano: ha fatto il gol della bandiera ma si è fatto trovare pronto anche altre volte, e sono contento di come ha reagito in questo ultimo periodo in cui l’ho utilizzato meno”.