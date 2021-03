Spezia, il patron Chisoli e l’obiettivo salvezza: “Decisivi gli scontri diretti. Italiano al Napoli? Rispondo così”

Parola al presidente degli “aquilotti”, Stefano Chisoli.

Lo Spezia, al suo primo anno in Serie A, occupa al momento la quindicesima posizione della classifica, in coabitazione con il Benevento, altra formazione proveniente dal campionato cadetto. La compagine bianconera allenata dal tecnico Vincenzo Italiano non è mai stata. a dir la verità, nelle ultime tre posizioni della graduatoria. Anzi, ha quasi sempre mostrato un buon calcio, propositivo, cercando di imporre il proprio gioco anche contro avversari più quotati (LEGGI QUI).

Da qualche settimana però, lo Spezia pare aver perso un po’ di quello smalto che, appunto, aveva contraddistinto il team ligure: la squadra di mister Italiano è scivolata in classifica e adesso il margine di punti sulla terz’ultima – il Torino – si è ridotto a soli sei punti, con i granata che devono ancora recuperare ben due gare. Intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss” nel corso del format radiofonico “Radio Goal”, il presidente Stefano Chisoli ha parlato delle possibilità di salvezza della sua squadra. Di seguito, le parole del numero uno ligure.

“Sarà una lotta dura, la quota è un po’ più bassa rispetto ad altri anni, ma ci sarà da lavorare fino alla fine. Saranno importanti gli scontri diretti”, sono state le sue parole. Il numero uno dei liguri si è anche soffermato sulle prestazioni offerte fin qui da Nzola, al momento ai box per problemi fisici. “Nzola? E’ un giocatore molto forte, di quelli che non si trovano in giro. Si è fatto male e ora deve recuperare”, ha proseguito.

ITALIANO – “Mi hanno raccontato dei complimenti di De Laurentiis a Italiano, il presidente è stato molto gentile e abbiamo ottimi rapporti con lui. Liberare Italiano per il Napoli? Non ne abbiamo mai parlato e non ne parleremo con nessuno fino a fine campionato. Tutti, Italiano compreso, siamo concentrati sulle ultime partite di campionato. L’agente del mister? È napoletano anche lui e l’accordo per il rinnovo l’abbiamo trovato subito nella scorsa estate, a fine campionato non ci saranno problemi e ne parleremo. Ora non vogliamo prendere in considerazione la situazione, il momento è delicato e vogliamo lasciare tranquilli Italiano e i ragazzi: bisogna far bene nelle prossime gare” ha concluso Chisoli.