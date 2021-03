Spezia, Italiano: “Siamo discontinui all’interno dei 90 minuti. Futuro? Ho la mia idea”

Lo Spezia nonostante una buona prova non riesce a battere una splendida Atalanta.

VIDEO Atalanta-Spezia 3-1, Muriel e Pasalic danno spettacolo al Gewiss Stadium. A Italiano non basta la rete di Piccoli

I liguri hanno giocato un ottimo primo tempo, ma sono scesi d’intensità alla distanza subendo le accelerazioni della Dea. Al termine del match ha parlato ai microfoni di Sky Sport Vincenzo Italiano che ha analizzato il match.

Il tecnico dello Spezia è contento del primo tempo, ma non ha gradito come la squadra è scesa in campo nella seconda frazione: “Penso che sia la fotocopia della gara con la Juve: nel primo tempo abbiamo tenuto alto il ritmo, poi come in altre situazioni ne prendiamo uno, ne subiamo un altro e si complica tutto. Ma anche oggi la squadra ha fatto quello che doveva fare, poi vengono fuori le qualità di una squadra superiore alla nostra, e se non sei al centoventi percento perdi la partita. Stiamo iniziando a fare qualcosa che non mi piace. Alterniamo quarantacinque minuti fatti bene ad altri meno bene. È una cosa che dobbiamo mettere a posto: non possiamo accontentarci di fare bene un tempo, così è pericoloso e in queste ultime gare dobbiamo mettere a posto questo aspetto”.

Il presidente Chisoli vorrebbe continuare con Italiano pure nella prossima stagione, ma il tecnico non si sbilancia: “Italiano deve pensare solo ad arrivare alla fine in questa posizione di classifica, non mi interessa nient’altro. Col presidente faccio molte battute, ma sono concentrato sull’obiettivo, e la classifica non ci permette di stare sereni. Dobbiamo cercare di dare un’ultima accelerata: ci teniamo ad arrivare alla fine in quella posizione”.