Serie A, ultimi atti nella lotta salvezza: primi due verdetti questo weekend?

Ultime giornate in massima serie, con la lotta salvezza ancora in bilico

Mediagol ⚽️ 30 aprile 2026 (modifica il 30 aprile 2026 | 14:02)

Di Nicholas Barone

Mancano poche giornate alla fine del campionato di Serie A, con già molti verdetti - matematicamente e non - decisi. Uno tra i pochi ancora in bilico riguarda la zona salvezza, che vede una strenua lotta tra Lecce e Cremonese, pronte a battagliare punto a punto per guadagnarsi la salvezza. Restano ancora vive Verona e Pisa, ma il verdetto matematico per la loro dipartita potrebbe arrivare già in questa giornata.

PISA-LECCE — L'anticipo di questa giornata è il più grande spartiacque della stagione per toscani e salentini. Per la squadra di Hiljemark è l'ultima aritmetica spiaggia per rimanere aggrappati alla massima categoria. Sono 18 i punti dei nerazzurri, che cercano i tre punti per salvare prima di tutto la faccia. Anche il giovane tecnico ha ammesso che pensare la salvezza sia quantomeno anacronistico, considerando gli undici lunghezze dall'ultima casella della zona salvezza, occupata proprio dal Lecce, ma non può essere, come sottolineato dall'ex centrocampista, un motivo per mollare. L'ultimo appiglio è proprio la partita di venerdì, ma le speranze sono molto risicate.

I giallorossi d'altro canto militano al 17esimo posto con 29 punti, con una sola vittoria nelle ultime 9. il team di Di Francesco è il peggior attacco del campionato, con sole 22 reti fatte e un attacco troppo sterile nonostante il gioco offensivo. Ma nonostante ciò, il destino è nelle loro mani che, dopo il successo contro la Cremonese a marzo, ha creato un margine che resiste ancora. I salentini cercano il successo per staccare le avversarie e vivere un finale di stagione

CREMONESE-LAZIO — I grigiorossi si giocano un pezzo di salvezza contro una Lazio senza troppi obiettivi, con la testa ormai alla finale di Coppa Italia. La squadra di Giampaolo cerca tre punti che mancano da quattro gare per superare il Lecce, che dista un solo punto. I lombardi hanno trovato un po' di energia dal cambio allenatore, ma non tali da fermare il disastro avvenuto da gennaio a questa parte: sono 6 i punti nelle ultime 15, come le ultime due della classe.Infati, anche il neo-tecnico è in bilico, e una sconfitta potrebbe mettere ancora più in discussione la sua posizione.

JUVENTUS-VERONA — I veneti rischiano seriamente di terminare la loro stagione anzitempo. Una sconfitta a Torino significherebbe retrocessione ufficiale e ritorno in seconda categoria dopo sette lunghi anni. La distanza siderale di dieci lunghezze dal Lecce porta a un solo spiraglio, ma che i gialloblu stanno cercando di crearsi una minima possibilità. L'ultimo periodo, a livello di prestazione, non è stato malvagio, ma i punti non sono arrivati e questo ha portato a una situazione praticamente irrecuperabile. Ultima spiaggia, ma le speranze sembrano irrisorie.