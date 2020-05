Serie A, presto decisione ufficiale: il 14 maggio vertice Malagò-Spadafora

Il futuro del calcio italiano.

Dopo la pubblicazione del nuovo decreto entrato in vigore il 4 maggio, la FIGC e l’Associazione Italiana Calciatori, tramite la figura di Damiano Tommasi, hanno espresso il loro dissenso affermando di aver ricevuto un trattamento differente rispetto agli sporti individuali: il dpcm firmato dal Premier Giuseppe Conte, infatti, consentiva soltanto di svolgere allenamenti individuali e non di gruppo.

Successivamente il Governo ha concesso la possibilità ai calciatori di iniziare ad allenarsi individualmente presso le strutture dei rispettivi club, e per tale ragione le società di Serie A hanno iniziato a richiamare i propri tesserati per effettuare i tamponi e riprendere così le sessioni nella speranza che possa riprendere presto il campionato. Tuttavia non vi sono ancora certezze, dal momento che molti giocatori hanno in questi giorni espresso la loro paura di ritornare in campo e alcuni calciatori sono stati trovati nuovamente positivi al Coronavirus.

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, incontrerà presto il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora per discutere del futuro dello sport italiano e dunque anche del calcio, in attesa della decisione definitiva che verrà pressa nei prossimi giorni dal Premier Giuseppe Conte.

A diffondere la notizia è stato il CONI attraverso un comunicato ufficiale pubblicato:

“Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, dopo un colloquio telefonico con il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha convocato una riunione straordinaria della Giunta Nazionale per giovedì 14 Maggio alle ore 15. Sarà la 1101ª riunione dell’organo direttivo e si svolgerà in video conferenza. Parteciperanno ai lavori anche il Ministro Spadafora e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Alla riunione della Giunta è stato invitato anche il Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco“.