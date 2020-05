Fiorentina, Chiesa: “La notizia delle nuove positività non ci ha turbati, grande fiducia nello staff medico. Futuro? Ho le idee chiare”

Tutti pazzi per Federico Chiesa.

Nonostante lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria globale legata alla diffusione del Coronavirus, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, progetta e disegna il futuro del suo club, partendo dal possibile addio del classe ’97. Ma l’attaccante viola, intervenuto ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, ha allontanato qualsiasi possibile scenario di mercato parlando degli obiettivi da raggiungere, senza sbottonarsi sul proprio avvenire.

“Ho parlato spesso con il presidente, Barone e Pradè negli ultimi mesi, adesso mi interessa solo il presente e non il futuro. Mi alleno tutti i giorni, cercando di raggiungere gli obiettivi a breve termine, come per esempio la salvezza. Speriamo di tornare tutti a giocare, il resto verrà”.

“Se chiamano Juve o Inter trovano occupato? Il mio obiettivo è il miglioramento generale – ha proseguito il numero 25 della Fiorentina -, non solo quello tecnico. Devo crescere ancora, sono il primo a capire che ho molta strada da percorrere. Sia Paulo Sousa che Pioli mi hanno sempre detto che a calcio si gioca principalmente con la testa. Spesso la mia generosità mi porta a compromettere la prestazione, per questo capita di arrivare poco lucido sotto porta. Voglio segnare con più regolarità, provando così ad avvicinare mio padre che in Serie A ha segnato 138 reti”.

Un parare sulla possibile ripresa del campionato di Serie A: “I medici stanno facendo un lavoro straordinario, non dobbiamo avere paura perché siamo in ottime mani. Voglio tornare presto a giocare, chiudendo una stagione difficile e complicata con una salvezza che la Fiorentina ha il dovere di ottenere. I positivi nel club? La squadra ha grande fiducia nello staff medico, parlo spesso il dottor Pengue che è bravissimo. La notizia delle nuove positività non ci ha turbati”, ha concluso Chiesa.