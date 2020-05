AIC, Tommasi: “Protocollo FIGC impegnativo, nostra attenzione rivolta a categorie dilettantistiche”

Parla Damiano Tommasi.

L’emergenza Coronavirus sta costringendo il mondo del calcio ad una rivoluzione. Campionati, sessioni di mercato e aspetti contrattuali dovranno, infatti, essere adattati a seguito del blocco delle attività sportive fissato in quasi tutti paesi europei. In Italia, a partire dal 18 maggio, gli allenamenti collettivi potranno riprendere, ma non si ha ancora novità ufficiale in merito ad una possibile ripresa delle competizioni. Un eventuale ritorno in campo, infatti, dovrà avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza e soltanto dopo avere escluso ogni rischio, per i giocatori ma anche per i membri dello staff. È per questa ragione che la FIGC ha stilato un protocollo sanitario ad hoc, che però non è ancora stato validato dal Governo italiano. Esso, inoltre, ha generato alcuni dubbi in merito alle possibilità che le società dilettantistiche avrebbero di attuarlo.

AIC, Tommasi: “Protocollo per ripresa non ancora validato, attendiamo novità. Ecco quali potrebbero essere criticità”

Il presidente dell’AIC, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha sciolto alcuni dubbi in merito ad una possibile ripartenza dei campionati: “Al momento – ha detto Tommasi – non abbiamo la soluzione. La nostra attenzione è rivolta alle fasce economiche più basse, alle categorie non professionistiche ed alla salute degli atleti. Siamo in contatto con altri Sindacati europei, capire quali sarebbero i rischi e le precauzioni. Protocollo FIGC? Speriamo di avere conferme, siamo in attesa. Al momento è sicuramente qualcosa di impegnativo. Molte società non sono nelle condizioni di rispettare queste condizioni dal punto di vista infrastrutturale, ma sono valutazione che non spettano all’AIC. Contratti? La FIFA ha sciolto dubbi dal punto di vista sportivo. Se le stagioni vengono prolungate anche i contratti lo saranno sempre però previo accordo con i club titolari dell’accordo”.

Calcio e Coronavirus, il ministro Spadafora: “Ripresa Serie A? Rispondo così. Il protocollo per i dilettanti…”