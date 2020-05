Serie A, Prandelli: “Il calcio ti dà spensieratezza, ci sarebbe una soluzione adatta a tutti”

Cesare Prandelli sull’eventuale ripartenza della Serie A.

L’ex tecnico di Fiorentina e Roma ha detto la sua sulla possibile ripresa del massimo campionato italiano, di seguito le sue parole rilasciate al ‘Corriere di Brescia‘.

“Non vedo perché non si possa ricominciare quando la situazione è più chiara. Si potrebbe giocare a luglio anziché a giugno. È vero che il calcio ti fa dimenticare di tante cose per 90 minuti, ma non credo che per gli appassionati vogliano le partita necessariamente oggi. Non credo che, se fossi un calciatore, avrei paura di giocare. È una questione che riguarda tutta l’Italia. Continuano a esserci morti ogni giorni… Io credo che ci voglia ancora tempo”.

