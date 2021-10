Serie A, Napoli-Torino 1-0: Osimhen da sballo, Spalletti in vetta. La classifica

Il Napoli targato Luciano Spalletti batte il Torino e consolida il primo posto in classifica

Victor Osimhen stende il Torino. Un gol in extremis per un Napoli formato capolista regala i tre punti alla compagine partenopea. Luciano Spalletti si gode il suo bomber che è stato bravo a finalizzare alle spalle di Milinkovic-Savic dopo un rimpallo fortuito che ha visto come protagonista Elmas. Tre punti preziosi per il Napoli che allunga su Milan e Inter, rispettivamente seconda e terza forza del torneo. Questa sera la Juventus di Massimiliano Allegri affronterà la Roma di José Mourinho nel posticipo di Serie A. Di seguito, la classifica aggiornata del massimo campionato italiano.