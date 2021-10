Serie A, Milan-Torino: le formazioni ufficiali del match di “San Siro”

Formazioni ufficiali di Milan-Torino, gara valevole per l'undicesima giornata di Serie A, in programma alle ore 20:45 a "San Siro"

Ecco le formazioni ufficiali del match tra Milan e Torino, valido per l'undicesima giornata di Serie A e in programma alle 20:45. Stefano Pioli conferma Tatarusanu in porta, turnover per Kjaer e Theo Hernandez, dentro Tomori e Kalulu. Nei granata torna titolare dopo l'infortunio Andrea Belotti, solo panchina per Sanabria.