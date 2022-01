Serie A, Milan-Roma: i rossoneri vincono 3-1, a Mourinho non basta Pellegrini

Il Milan conquista i primi tre punti del 2022, i gol di Giroud, Messias e Leao stendono la Roma di Mourinho. Ai giallorossi non basta la rete di Pellegrini

Padroni di casa avanti dopo otto minuti grazie al rigore trasformato da Olivier Giroud, concesso dall'arbitro Chiffi per il fallo di mano commesso da Tammy Abraham. Rossoneri che raddoppiano al quarto d'ora con Messias, secondo gol in campionato per l'ex Crotone, che ribatte in rete un tiro di Giroud stampatosi sul palo.