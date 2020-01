Serie A, le sentenze di Moggi: “Napoli allo sbando! Juventus? Meglio Atalanta e Lazio, l’Inter…”

Luciano Moggi analizza la prima parte di stagione di Serie A.

Roma, Zeman e le bandiere giallorosse: “Totti procuratore? Non è cosa sua. Il futuro di De Rossi…”

L’ex direttore generale della Juventus, ai microfoni di Maracanà in onda su TMW Radio, ha parlato del momento di crisi nera vissuto dal Napoli e del gioco dei bianconeri che stenta a decollare a contrario di quello offerto da Atalanta e Lazio.

Juventus-Roma, Fonseca: “La squadra è motivata, vogliamo vincere. Perotti? Ho una speranza”

“La Coppa Italia è la cosa a cui si può appigliare il Napoli. Come uscire da questa situazione? È difficile, c’è da capire perché ci sono entrati in questa situazione. Non hanno ragionato su quello che poteva accadere, presi dalla crisi di risultati. Sembra una squadra allo sbando, senza idee. Sembra che i giocatori camminino sul campo. Juventus? Sacchi è il capostipite del gioco che segue Sarri. Lui vinse la Coppa Campioni con il Milan grazie alle giocate dei campioni. Pretendere che faccia lo stesso gioco del Napoli è assurdo. È una delle favorite per il campionato, anche se non gioca bene, lo fanno meglio Atalanta e Lazio. Chi temo di più per lo scudetto? L’Inter. È già una squadra forte, se poi entrano giocatori come Moses, Eriksen e Giroud, possono ribaltare la questione. Conte non può più lamentarsi così. Sarà una lotta. La Lazio può entrare nella contesa. Se vincesse il recupero con il Verona, andrebbe sopra all’Inter. Vuol dire che ha un rendimento ora continuo e con una qualità eccellente”.

Inter, Mourinho tuona: “Eriksen? Contro il Norwich ci sarà, c’è chi ama parlare dei giocatori altrui…”