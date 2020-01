Roma, Zeman e le bandiere giallorosse: “Totti procuratore? Non è cosa sua. Il futuro di De Rossi…”

Zdenek Zeman dice la sua in merito al futuro di due autentiche bandiere della Roma.

Il tecnico boemo si è soffermato sui nuovi percorsi professionali intrapresi da Francesco Totti e Daniele De Rossi che hanno lasciato la Capitale dopo aver dato tutto per la maglia giallorossa nel corso delle loro gloriose carriere. L’ex allenatore di Lazio e Roma, ai microfoni di tuttomercatoweb.com, ha parlato dei ruoli che potrebbero assumere i due dopo l’addio al calcio giocato. De Rossi ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo mezza stagione vissuta al Boca Juniors.

“Totti procuratore? Io non me lo immagino, lo vedo sempre in campo. Ora no, ma sicuramente un altro anno lo poteva fare. Totti procuratore? Penso che non è cosa sua, io lo vedo solo sul campo. Poi è normale pensasse di fare anche altre cose. Molti giocatori si affideranno a lui, speriamo per lui e per i giocatori possa fare bene. De Rossi allenatore? Non è detto che un calciatore che ne ha viste tante possa diventare un buon allenatore. Bisogna vedere, ci prova e si capirà”.

