Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: stop di un turno per 3 giocatori. Multa per l’Atalanta

Il Giudice Sportivo ha reso noto le sue decisioni dopo la 13^ giornata di Serie A.

Sono in tutto tre i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo, per un turno, dopo la 13esima giornata di Serie A. Si tratta di Lyanco del Torino, Kessiè del Milan e Marrone del Crotone.

Multa di 8mila euro per l’Atalanta per la squalifica di un collaboratore, non tesserato, che veniva allontano dal rettangolo verde per aver proferito espressioni irriguardose nei confronti degli Ufficiali di gara.