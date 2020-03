Serie A, Gravina: “In contatto con UEFA E FIFA, sono sicuro che ci daranno una mano”

Gabriele Gravina ha parlato della ripresa dei campionati.

Momento più che drammatico quello vissuto dal mondo intero che sta lottando giorno dopo giorno contro l’emergenza dovuta al Coronavirus che ha messo in ginocchio la popolazione globale. Il presidente della FIGC, ai microfoni di Sky Sport, ha confessato che le Federazioni interverranno per dare una mano.

“Sono sempre in contatto con FIFA e UEFA, mi sono confrontato anche con Rubiales in Spagna per cercare di captare quelle che sono le esigenze del mondo del calcio. La UEFA ci darà una grande mano, ne sono sicuro, per portare a termine la stagione”.

