Il Palermo si prepara all’ultima partita prima della lunga pausa con l’obiettivo di confermare il rendimento straordinario davanti al proprio pubblico. Il Giornale di Sicilia sottolinea come la sfida contro il Padova rappresenti l’ultimo appuntamento casalingo prima di un periodo nel quale i rosanero giocheranno appena due partite al Barbera nei successivi due mesi. Sugli spalti sarà una giornata di festa anche per lo storico gemellaggio tra le due tifoserie, ma in campo servirà mantenere alta la concentrazione contro un avversario considerato ostico.

Dopo lo 0-3 contro il Monza nell’ottobre 2025, unica sconfitta interna della gestione Inzaghi, il Palermo ha costruito un rendimento impressionante tra le mura amiche: 17 vittorie nelle ultime 18 gare disputate al Barbera in tutte le competizioni. Nella sola stagione regolare di Serie B sono arrivate 14 di queste affermazioni. Un dato che, secondo il quotidiano, colloca i rosanero tra le squadre con più successi casalinghi nei cinque principali campionati europei, alle spalle solamente di Barcellona e Southampton nel periodo preso in esame.

Anche l’inizio della nuova stagione ha confermato la forza del Palermo davanti alla propria gente. I rosanero hanno vinto tutte e quattro le gare disputate in casa: Juve Stabia e Sampdoria in campionato, Lecce e Mantova in Coppa Italia. Contro il Padova, però, servirà attenzione perché i biancoscudati hanno già dimostrato il proprio valore in trasferta, battendo il Pisa alla prima giornata. La squadra veneta ha poi perso a Cremona, ma ha comunque raccolto sette punti nelle prime quattro giornate.

Un altro obiettivo per Inzaghi sarà quello di ritrovare la solidità difensiva. Nelle ultime 18 partite interne il Palermo ha mantenuto la porta inviolata in 12 occasioni, ma nelle ultime due gare ha subito tre reti complessive, due dal Mantova e una dalla Sampdoria. Considerando anche le trasferte, sono tre le partite consecutive di Serie B nelle quali i rosanero hanno incassato almeno un gol. Il tecnico dovrà quindi lavorare sulla concentrazione e sull’adattamento alla difesa a quattro per ritrovare la solidità mostrata nella passata stagione.

La sfida con il Padova assume inoltre un peso particolare in vista del calendario. Dopo il match del Barbera, la Serie B tornerà a Palermo solamente dopo 36 giorni: il Palermo affronterà in trasferta Empoli e Mantova, prima di tornare al Barbera il 25 ottobre contro la Carrarese. Successivamente ci sarà un’altra gara interna, il 1° novembre contro il Vicenza, intervallata dalle trasferte contro Pisa, Ascoli e Catanzaro.

Per questo motivo, conclude il Giornale di Sicilia, fare risultato contro il Padova significherebbe dare continuità a un avvio di stagione di alto livello e soprattutto confermare il Barbera come un campo particolarmente difficile per le avversarie. In vista del lungo periodo con poche gare casalinghe, il Palermo vuole sfruttare ancora una volta il proprio fortino.