Sassuolo-Salernitana, Pirola: “Dobbiamo andare in campo dando il massimo”

La Salernitana deve svegliarsi in campionato. I campani ultimi in classifica hanno cambiato guida tecnica con Filippo Inzaghi che ha preso le redini del comando. Si apre il turno di Serie A con l'anticipo tra Sassuolo e proprio granata. Sfida importante per i due club entrambi impegnati nella lotta per non retrocedere. Il difensore del cavalluccio Lorenzo Pirola ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida esterna sul campo del Sassuolo: "Il mister sta cercando di darci una mentalità precisa, per uscire da questa situazione serve la testa più che le gambe. Dobbiamo andare in campo senza pensieri e dare il massimo".