Sassuolo-Genoa, rossoblu senza Pandev: i dubbi di Ballardini e le novità sul caso De Zerbi-Djuricic

La squadra di Davide Ballardini domenica 3 gennaio è riuscita a fermare la Lazio di Simone Inzaghi, conquistando un punto fondamentale che ha dato speranza in ottica salvezza. Non c’è tempo di riposarsi però, tra due giorni infatti – mercoledì 6 Gennaio -, la compagine rossoblu scenderà in campo nel match valido per la 16′ giornata di Serie A. Al Mapei Stadium, con una gran voglia di rivalsa per via della brutta sconfitta maturata contro l’Atalanta (5-0 il finale), ci sarà il Sassuolo ad attendere il club del presidente Preziosi.

Tuttavia, non è passata però inosservata in casa neroverde l’esclusione di Filip Djuricic dalla gara contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: il jolly offensivo avrebbe infatti avuto un battibecco con il tecnico Roberto De Zerbi che, per questo motivo, ha scelto di lasciare in tribuna il classe 1992.

È tutto rientrato invece in ottica Genoa: il serbo, infatti, dovrebbe essere una delle poche novità delle scelte di formazione del tecnico originario di Brescia. I cinque gol subiti a Bergamo potrebbero però lecitamente indurre De Zerbi a cambiare qualche calciatore nel reparto più arretrato. Verso la conferma invece Ciccio Caputo che dovrebbe guidare l’attacco del Sassuolo nonostante sia ancora alla ricerca di un condizione ottimale.

Ballardini però dovrà ancora fare a meno di Goran Pandev che oggi ha sostenuto una seduta a parte e di Zapata costretto ad uscire nella prima frazione di gioco durante il match contro il club di Lotito per un problema muscolare al polpaccio.

