Genoa-Lazio, Ballardini: “È questo lo spirito giusto, avanti così! Ferraris vuoto? È triste”

Il Genoa porta a casa un buon punto nella sfida contro la Lazio.

Il tecnico dei rossoblu, Davide Ballardini, ha rilasciato la seguente intervista a Genoa Channel durante la quale ha analizzato così la partita.

“Senza pubblico non è il ‘Ferraris’. La differenza al ‘Ferraris’ la fa il pubblico perchè ti vuole bene, ti incita, ti sostiene e ti spinge. Sono tante le cose buone che i nostri tifosi fanno quando sono presenti e non averli è uno stadio bello, di calcio, ma niente di più. La squadra si aiuta, un atteggiamento che ti dà soddisfazione. Fanno delle corse che se non ne basta una ne fanno un’altra. E’ questo lo spirito giusto. Questo è quello che si nota in positivo. È chiaro che devi essere ancora più bravo nelle due fasi di gioco, devi essere ancora più ordinato, più intenso nel chiudere gli avversario. E quando hai la palla devi essere più padrone del gioco. Il Genoa, a parer mio, ha delle ottime premesse ma bisogna fare ancora meglio le due fasi di gioco”.