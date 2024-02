Salernitana, ufficiale l’arrivo di Liverani: oggi la presentazione, ecco l’orario

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Fabio Liverani e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra". Questo il comunicato pubblicato nella giornata di ieri dalla Salernitana, desiderosa di tirarsi fuori dalla zona rossa della classifica. L'ultima sconfitta in casa, contro l'Empoli, è costata la panchina a FilippoInzaghi. Walter Sabatini, in tandem con il presidente Iervolino ha scelto l'ex allenatore di Parma e Cagliari tra le altre, per cercare di salvare la categoria. Al campo la parola. In data odierna, precisamente alle ore 12:30, il mister capitolino verrà presentato in sede di conferenza stampa.