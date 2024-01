Salernitana-Roma, Inzaghi: “Applausi della gente fanno capire il nostro sforzo”

Le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore della Salernitana, Filippo Inzaghi, a margine del match disputato contro la Roma di De Rossi.

La Salernitana perde la quarta partita consecutiva. Quattro match persi di misura e zero punti raccolti condannano la squadra di Inzaghi all'ultimo posto in classifica a distanza di sei punti dalla zona salvezza. Non demorde, però, l'allenatore della Salernitana che ai microfoni di DAZN sottolinea: "Sono sicuro che con questo spirito e questa voglia possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Stiamo mettendo in grossa difficoltà squadre che lottano per traguardi importanti". Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Stiamo perdendo le partite in fotocopia. Fare 12 tiri contro una Roma al completo con una Salernitana ridotta all'osso è tanta roba. La gente ci ha applaudito e ha capito. Stiamo facendo già più di quello che possiamo. Non dimentico che l'arbitro ci ha fermato in situazione di tre contro uno, tutti gli episodi ci girano a favore. A breve si chiuderà il mercato e rientreranno giocatori importanti.

Inzaghi si è poi soffermato sui calciatori in procinto di cambiare squadra: "Li ringrazio per avermi dato disponibilità. Non l'ho detto - afferma l'ex attaccante del Milan - ma io sapevo che avremmo avuto poche speranze. Se giochi con Gyomber che ha un'ernia e dovrà fermarsi, devi adattare Pierozzi nei tre dietro e non hai il bomber da 16 gol che è infortunato c'è poco da dire. Gli applausi della gente fanno capire che stanno riconoscendo il nostro sforzo. Vedete contro chi abbiamo giocato, valutate le prestazioni e rendiamoci conto che raccogliamo molto, ma molto meno di quello che avremmo meritato".

Chiosa su Kastanos: "Ho fatto bene a metterlo dopo, altrimenti non segnava. E' stato fermo quattro settimane, l'ho forzato la settimana scorsa. Oggi abbiamo fatto una partita eccezionale, non mi soffermerei sui singoli. Che poi Kastanos possa fare la differenza è fuori discussione".

