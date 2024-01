Roma, De Rossi: “Lukaku un campione. Pellegrini? Non immagino un capitano migliore”

Parola a Daniele De Rossi . L'allenatore della Roma è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il successo ottenuto dai suoi ragazzi sul campo della Salernitana . Tre punti fondamentali per Dybala e compagni che volano ad un solo punto dalla zona Champions League . Ecco, di seguito, le dichiarazioni di De Rossi .

Sui singoli: " Lukaku ? Nel primo tempo è stato l’unico che ci dava profondità, ma veniva servito poco. Ha lavorato con la squadra e ha aiutato molto di più rispetto alla partita contro il Verona. È un campione e vederlo lottare per 90 minuti è fantastico. Pellegrini? Non mi piace parlare molto dei singoli perché tanti hanno fatto bene. Non mi immagino un capitano migliore. Aldilà di un amicizia fuori e dentro il campo ho trovato un gruppo bellissimo”.

Chiosa sulla fase difensiva: “Li sto abituando alle mie idee. Abbiamo poco tempo per lavorare sulla fase difensiva, ora hanno diversi spazi da coprire. Nel calcio vanno vinti i duelli, tutto il resto per me è troppo filosofico, ma sono io che devo mettere in condizioni i miei giocatori“.