Salernitana, la promessa di Tutino: “Ecco cosa farò per festeggiare la promozione in A”

“Avevo promesso i capelli granata, li farò. Ci porteremo sempre nel cuore questo campionato. Spero di restare qua e giocare in Serie A – ha detto Tutino come riporta Tuttosalernitana.com -, in uno stadio Arechi tutto pieno, purtroppo non dipende solo da me. Il pallone di Pordenone non era leggerissimo. Ogni tanto lo riguardo. Ero sicuro di non sbagliare”.

