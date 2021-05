Salernitana in Serie A, Mezzaroma avverte: “Non venderemo a chiunque e a qualunque prezzo”

La Salernitana raggiunge l’Empoli in Serie A.

Lunedì pomeriggio, gli uomini di Castori hanno battuto il Pescara 3-0, conquistando la promozione diretta dopo 23 lunghi anni. Passata la festa, ora la Salernitana ha un mese di tempo per trovare una nuova proprietà. Sì, perché Claudio Lotito – al momento – è sia presidente della Lazio, sia del club campano. Ed entrambe sono in Serie A. Tuttavia, multiproprietà e multipresidenzialità non sono consentite, con Lotito che ha trenta giorni di tempo per cedere la società.

“Negli anni precedenti c’era chi insinuava addirittura che non volessimo portare la Salernitana in Serie A così da non volerla vendere. E io rispondevo: ‘Magari avessimo questo problema, vorrebbe dire che la Salernitana sarebbe in Serie A’. Bene, ora dobbiamo risolvere questo piacevole problema”, lo ha dichiarato il co-patron Marco Mezzaroma, intervenuto ai microfoni di Rds.

“Ovviamente agiremo nel rispetto e nell’ambito della normalità. Ma sia chiara una cosa, la parte debole (ride, ndr) sono io, perché se anche dovessimo vendere la Salernitana, ma Claudio (Lotito, ndr) rimanesse alla Lazio, io non potrei comprare nessuna squadra professionistica, perché siamo parenti entro il quarto grado. Battute a parte, era una questione che sapevamo, ma di sicuro non si deve trattate di un esproprio proletario, ok che c’è l’obbligo di vendere ma non vendere a chiunque e a qualunque prezzo. Non esiste solo la normativa sportiva, c’è anche quella da codice civile”, ha concluso.