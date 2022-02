Roma-Verona, giallorossi in emergenza: due positivi, si ferma Zaniolo

Diverse le assenze per la Roma di Mourinho, in occasione della sfida di domani pomeriggio contro l'Hellas Verona

Emergenza in casa Roma, alla vigilia della sfida dell'"Olimpico" contro l'Hellas Verona che andrà in scena alle 18:00. Diverse le assenze a cui dovranno fare fronte i capitolini: Mourinho infatti, oltre a Mancini squalificato, dovrà fare a meno di altre due giocatori, assenti per positività al Covid-19. In dubbio Nicolò Zaniolo, che ha accusato in allenamento un fastidio al quadricipite e per questo sarà valutato attentamente nelle prossime ore. Alle 15.30 Mourinho terrà la consueta conferenza stampa pre-partita in cui farà il punto sulle condizioni della squadra.