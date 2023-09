Roma, parla Pinto: “Lavoro staff medico importante. Sanches era obiettivo da tempo”

La Roma dopo la sconfitta all' Olimpico contro il Milan nell'ultimo turno di campionato, si prepara al match contro l' Empoli di Dionisi in programma il 17 settembre alle ore 20:45 in casa dei giallorossi. La formazione di Josè Mourinho vuole conquistare punti dopo averne raccolti soltanto uno nelle prime tre giornate di Serie A . Dopo la sfida contro i rossoneri di Stefano Pioli , ha parlato in conferenza stampa Tiago Pinto . Di seguito le dichiarazioni del general manager capitolino:

"Oltre Dybala, che è stato per noi fondamentale, noi siamo riusciti a mettere in condizione fisica ottimale dei giocatori che avevano tanti problemi fisici. Come Zaniolo, Smalling, Dybala. Il lavoro dello staff medico per me è un assetto. Tutto quello che andrà male con Renato Sanches c’è un responsabile e sono io. Io sono ossessionato da quel giocatore. Al Benfica l’ho voluto prendere e non ci sono riuscito. In passato alla Roma l’ho voluto prendere e non ci sono riuscito. Ora invece ci sono riuscito. Se avrà problemi in futuro è colpa mia. Sono convinto che con questo allenatore, con questo staff tecnico e medico e con tutto quello che Renato ha bisogno intorno possiamo tirare fuori il meglio di lui. Abbiamo fatto anche un contratto dove deve giocare un tot di partite per prenderlo”.