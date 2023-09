Genoa, Gilardino: “Vittoria di Roma dà ossigeno ed entusiasmo. Toro? Saremo pronti”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, in vista della sfida contro il Torino.

Giornata di vigilia per il Genoa che, dopo il prezioso successo all'Olimpico contro la Lazio, tornerà in campo per affrontare in trasferta il Torino di Ivan Juric. Un impegno analizzato dal tecnico rossoblù, Alberto Gilardino, intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli.