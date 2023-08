Lukaku: “Roma? E’ bastata una chiamata. Con Mourinho possiamo fare belle cose”

"Quando siamo stati un po' più vicini all'accordo tra i due club, tanta gente mi ha iniziato a dire che a Roma le persone mi aspettavano. Io ero concentrato per arrivare qui in forma, poi ho voluto veramente vivere quel momento e, quando sono arrivato, è stato veramente bello vedere i tifosi così. Non vedo l'ora di giocare per questa squadra. È bastata solo una chiamata, i proprietari mi hanno telefonato qualche giorno prima dell'accordo, abbiamo parlato 30 minuti dell'ambizione che hanno per questa società e per i tifosi. Da lì tutto è andato velocemente".