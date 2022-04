Roma-Napoli, Lucchesi: “Mourinho? I grandi allenatori sono anche grandi direttori”

In prossimità di Roma-Napoli, l'ex DS del Palermo ed anche dei giallorossi ha espresso la propria opinione sul tecnico Mourinho

Fabrizio Lucchesi , ex dirigente del Palermo nel periodo breve ed infelice della gestione dei Tuttolomondo , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss in vista di Roma-Napoli in veste di ex direttore generale dei giallorossi con cui ha vinto uno scudetto nel 2001:

"I due tecnici? Mourinho è un campione, ma è un grande gestore di grandi giocatori, che non vanno allenati ma solo gestiti. I grandi allenatori sono quelli che sono anche grandi direttori, come Capello 20 anni fa, Allegri e Ancelotti. È chiaro che in un top club con grandi ambizioni ci sta bene Mourinho, anche se ricordiamo che viene da 5 esoneri. È però un grande gestore, è quello che nella finale di Champions ha fatto fare il terzino a Eto’o. A Roma ha una buona squadra, ma non ha una squadra di campioni. In questo momento sta attraversando un buon periodo, ha fatto questo risultato in coppa ma era contro una squadra normale. È stato bravo a Roma a muovere la folla, a Capello 20 anni fa non c’è stato un altro allenatore così amato come Mourinho”.