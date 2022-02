Roma, Cassano in tackle: “Mourinho senza progetto né idee, era meglio De Zerbi”

Le parole di Antonio Cassano sul momento vissuto dalla Roma: reduce dal pareggio maturato contro il Sassuolo

Cassano analizza poi il punto di vista dei tifosi: "Sono stato a Roma, ho parlato con i tifosi che ce l'avevano con tutti, tranne che con Mourinho. Questo perché lui è molto bravo a far passare ciò che lui vuole ed è molto credibile agli occhi dei semplici tifosi. Poi arriviamo noi e diciamo: caro Mou, ti lamenti che la squadra non è buona, i giocatori non sono buoni, non sei da quarto posto. Ma tu vuoi dirmi che strada vuoi prendere? E trovi sempre pretesti, gli arbitri, i rigori. Assegna colpe a tutti tranne che a lui. La verità è che il calcio è andato avanti e se non ti evolvi sei fermo. E se non ti evolvi meglio che fai come Ferguson, che ha alzato le mani e si è fermato.E a Roma, che è un frullatore, puoi fare un miracolo se sei il Mourinho di qualche anno fa, non quello del Tottenham". Fantantonio confronta poi il portoghese con altri colleghi: "Vedo allenatori che hanno idee, che magari non condivido ma pur sempre idee. Non è il caso diMourinho, che prende oltre 7 milioni mentre c'è gente come De Zerbi che è stata mandata in Ucraina. Ma non potevi prendere lui, con un ingaggio sicuramente inferiore? Scommetti che avrebbe portato la Roma al quarto posto?"