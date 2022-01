Roma-Cagliari, Mourinho: “Oliveira? Non è Pirlo. Su Dybala abbiamo sbagliato, noi…”

Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni al seguito di Roma-Cagliari, parlando del rigore di Sergio Oliveira e dell'atteggiamento della sua formazione

José Mourinho , tecnico della Roma , ha commentato ai microfoni di Dazn il successo contro il Cagliari di misura per 1-0, gara vinta grazie alla rete su rigore di Oliveira : "Contro il Cagliari abbiamo fatto fatica. Oggi era importante vincere, poi che sia stato 5-0 o 1-0 non è importante perché bisognava vincere per forza. Vittoria super importante. Il gioco è dominio nostro, con palla, senza palla abbiamo giocato veramente bene. Contro una squadra che gioca un calcio molto diretto, che oggi ha giocato con due attaccanti più Pereiro. Oggi però abbiamo avuto controllo controllo controllo. Quello che alla fine conta è che una partita che poteva finire 5-0, per questo ho sentito così tanta pressione. Di solito quando giochi così non senti la pressione. Contro la Juventus il centrocampo non aveva fatto copertura sul gol di Dybala , abbiamo lavorato su questo".

Lo "Special One" ha poi parlato del nuovo arrivato dal Porto Sergio Oliveira che si è subito dimostrato decisivo realizzando il rigore vincente contro il Cagliari: "Abbiamo bisogno di più Oliveira, nel senso di giocatori di performance, di 29 anni, di esperienza. Giocatori che sanno cosa fare nei momenti della partita. Non è un regista, non è Pirlo, non è Pjanic. Maitland-Niles ci dà più opzioni, oggi Karsdorp è arrivato senza allenamenti. Questi due ragazzi ci danno molte più opzioni. Il rigore non è la sua dimostrazione di personalità, secondo me. Quando parlavo dei rigoristi, i cinque giocatori che erano al tavolo con me volevano tutti tirare”