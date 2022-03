Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali: Oliveira titolare, out Muriel. Zaniolo…

Le formazioni ufficiali di Roma-Atalanta, big match valido per la 28a giornata di Serie A e in programma alle 18

Divise da solamente tre punti in classifica, Roma e Atalanta si affrontano nel terzo anticipo della 28a giornata di Serie A, in programma alle ore 18. I giallorossi non perdono in campionato dal nove gennaio, la Dea deve dare continuità alla larga vittoria contro la Sampdoria. Mourinho recupera Sergio Oliveira a centrocampo, davanti tandem Zaniolo-Abraham.Gasperini lascia Muriel in panchina, conferma per Koopmeiners, c'è Pessina.