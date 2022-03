Roma-Atalanta 1-0, Mourinho vince ancora con Abraham e aggancia la “dea” di Gasperini

Termina 1-0 per la Roma all'Olimpico, i giallorossi battono l'Atalanta nel posticipo del sabato valido per la 28a giornata di Serie A

Prima occasione per la Roma con Gianluca Mancini dopo tre minuti di gioco. Il centrale giallorosso stacca di testa sugli sviluppi di un corner, Musso con un miracolo evita il vantaggio dei capitolini. Il portiere argentino si ripete quindi minuti più tardi, stavolta è Zaniolo a spaventare l'Atalanta. Alla mezz'ora si sblocca la gara in favore della compagine di Mourinho con Abraham , nulla da fare per la difesa orobica.

Nella ripresa la Roma trova la rete del raddoppio con Zaniolo, ma il direttore di gara Massa annulla tutto per fuorigioco. Al minuto 52 prima grande occasione per l'Atalanta con Freuler, Rui Patricio si esalta e nega il gol allo svizzero. Girandola di cambi nel quarto d'ora finale, poche occasioni importanti per entrambe le squadre. Nel primo dei cinque minuti di recupero, autentico miracolo compiuto dall'estremo difensore portoghese della Roma, Merih Demiral sovrasta la difesa di testa ma trova Rui Patricio pronto. Nel finale, cartellino rosso per Mkhitaryan.