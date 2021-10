Razzismo, ex arbitro Gavillucci: “Sospesi un match. Fui punito a fine stagione”

Le parole dure espresse dall'ex arbitro dopo essersi ritrovato in fondo alle graduatorie arbitrali e non aver più potuto dirigere un incontro

Il razzismo è un argomento purtroppo ricorrente nella vita di tutti i giorni ed episodi se ne verificano anche sui campi da calcio. Una battaglia che va condotta con estrema durezza per cercare di eliminare questo elemento che negli ultimi tempi sta sfuggendo di mano. Sull'argomento è intervenuto l'ex arbitro di Serie AClaudio Gavillucci, che nel corso della sua carriera decise di interrompere la partita tra Sampdoria e Napoli per via di alcuni cori a sfondo razzista che i tifosi rivolgevano ai giocatori.