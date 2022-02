Napoli, Politano: “Meglio l’Inter di Conte o di Inzaghi? Dico la mia. Scudetto…”

L'esterno d'attacco del Napoli Matteo Politano si è espresso sul momento attuale del club partenopeo, su Spalletti e Koulibaly

Matteo Politano, attaccante del Napoli, è stato intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "L'obiettivo dello spogliatoio è lo scudetto? Febbraio sarà il mese decisivo per gli scontri diretti ma ci abbiamo sempre creduto, sappiamo di essere una squadra forte, il campionato dice che siamo lì e sabato ci giocheremo una bella fetta di campionato. Pensiamo a noi stessi, se battiamo l'inter ci sarebbe ancora più entusiasmo che ci aiuterebbe per le prossime gare. Questo è un mese molto impegnativo. Dobbiamo essere lucidi e cattivi, ci aspetta una partita importante contro la prima in classifica. Non dobbiamo avere paura di niente, "scudetto" è una parola importante ma si può dire ma dobbiamo meritarlo sul campo. A parole siamo tutti bravi. Se la domenica vinci le partite è giusto la pronunci. Più forte l'Inter di Conte o di Inzaghi? Sono due squadre fortissime, anche quella di Conte aveva schemi predefiniti ed era sempre difficile da affrontare perché difendeva bene. Inzaghi sta facendo benissimo, pur avendo perso 2-3 giocatori importanti sta dimostrando di essere un grande allenatore. L'Inter gioca benissimo ed è prima con merito".