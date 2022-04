Napoli, offerta al ribasso per il rinnovo di Mertens: ingaggio diminuito notevolmente

Duro colpo per Mertens, con il Napoli che per il rinnovo ha proposto al belga un contratto decisamente inferiore rispetto all'attuale

Se è pur vero che per i tifosi certi campioni non hanno età, è altrettanto vero che una società deve prendere decisioni difficili. Dries Mertens è ancora oggi un vero trascinatore, seppur con un girone di ritorno leggermente al di sotto del livello dimostrato al girone d'andata. Il Napoli sa bene che a quasi 35 anni, l'attaccante belga non possa più rappresentare il futuro del club partenopeo.