Napoli-Milan, probabili formazioni: Osimhen sfida Giroud, variabili Politano e Leao

Quasi tutto pronto per il big match della ventottesima giornata di Serie A tra Napoli e Milan

Napoli e Milan si sfidano nello scontro diretto che vale una fetta di Scudetto. Spalletti contro Pioli , partenopei contro rossoneri, non un confronto banale. Da sud a nord, con la vista sul primo posto e la possibilità, nell'eventuale vittoria di una delle due, di sorpassare l' Inter in vetta. Non decisiva, ma certamente importante nell'economia dell'ultimo quarto della stagione, con i nerazzurri che saranno gli spettatori interessati di questo confronto.

La formazione di Pioli non arriva da un momento eccezionale, con i pareggi contro Salernitana e Udinese che hanno condizionato le ultime settimane della compagine rossonera. Il Napoli vive uno stato di entusiasmo completamente diverso, con la vittoria conquistata per il rotto della cuffia contro la Lazio che ha certamente dato un segnale importante a squadra e ambiente.

La notizia importante per il Milan è il recupero di Zlatan Ibrahimovic, che torna a disposizione dopo gli ultimi allenamenti effettuati con il gruppo. Dovrebbe subentrare a gara in corso, visto il minutaggio ancora tutto da recuperare, ma lo svedese è una carta importante specialmente in quanto a esperienza e leadership. Tra i partenopei l'unica novità importante dovrebbe essere Lobotka in mezzo al campo, a fare coppia con Fabian Ruiz. Per il resto tutto confermato, Spalletti ha a disposizione i suoi migliori uomini per affrontare un match dal peso specifico elevato.