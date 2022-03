Napoli-Milan, Ibrahimovic: “Maradona pieno? Pubblico caldo. Decido io quando giocare”

Le dichiarazioni pre gara Napoli-Milan del fuoriclasse svedese Ibrahimovic, che inizierà il match dalla panchina

"Io mi sento bene, molto. La squadra si è preparata bene, siamo pronti. Speriamo che la partita vada come vogliamo, affrontiamo una squadra forte ed è bello giocare partite così cariche. Stadio Maradona esaurito? Ogni gara è importante, ovvio qui è qualcosa extra con questo pubblico che è caldo e fa rumore. L'ultima volta che ero qua era vuoto, ora è pieno e speriamo di ripetere il risultato dell'altra volta, cioè una vittoria. Se entrerò in campo? Vedremo. Non deciderà Pioli, deciderò io".