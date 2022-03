Napoli-Milan 0-1, guizzo di Giroud! Pioli espugna il “Maradona” ed è primo in Serie A

Un lampo di Giroud è bastato al Milan per battere il Napoli al Maradona. Pioli torna primo in Serie A e sorpassa proprio gli azzurri e l'Inter

Al 49’ è arrivato il gol che ha deciso la partita per il Milan: calcio di punizione di Tonali, la barriera respinge e fa finire la palla a Kessie. L’ivoriano calcia ma trova ancora il muro azzurro, con la sfera che stavolta è capitata sulla destra a Calabria. Il numero 2 rossonero ha provato il destro ad incrociare ma Giroud si è dimostrato un attaccante letale, correggendo la traiettoria del compagno ed infilando la palla in rete per il vantaggio rossonero. Bravissimo il centravanti francese ad eludere la marcatura di Koulibaly, con il senegalese a tenerlo in gioco, ed a battere di prima intenzione Ospina. Brivido per la porta di Maignan all'84' quando con un'involata dalla destra Osimhen si è reso pericoloso superando in velocità la difesa rossonera. Pronta la risposta del portiere francese, abile a coprire il proprio palo. Pioli concede qualche minuto ad Ibrahimovic solamente a partire dall'89'. Clamorosa occasione per chiudere la partita al 94' con Saelemaekers che non è riuscito a sfruttare un rigore in movimento capitatogli, trovando la rispsota di Ospina.