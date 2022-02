Napoli, l’ex Palermo Sorrentino: “Spalletti, punta su Meret! Dopo Donnarumma c’è lui”

Sorrentino, agente di Pelagotti oltre che storico ex portiere del Palermo, elogia il portiere del Napoli Meret, considerato uno dei migliori italiani tra i pali dopo Donnarumma

Stefano Sorrentino , ex portiere del Palermo e procuratore dell'attuale estremo difensore rosanero Alberto Pelagotti , ha rilasciato alcune dichiarazioni intervistato da Radio Kiss Kiss in cui si è espresso in merito al dualismo per la difesa dei pali del Napoli tra Meret e Ospina :

"Il discorso del portiere del Napoli è molto particolare. Gli azzurri sono l’unica squadra ad alternare i portieri e non sono d’accordo. Non sono neanche d’accordo sul fatto che bisogna scegliere un portiere sulle qualità dell’avversario, i portieri sono entrambi di altissimo livello. Meret è il portiere italiano più forte dopo Donnarumma e nonostante la giovane età ha l’esperienza giusta per guidare la porta del Napoli. Spalletti ha scelto Ospina come titolare ma non condivido questa scelta".