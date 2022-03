Napoli, l’ex Denis suggerisce: “De Laurentiis, prova il colpo Dybala! Lo scudetto…”

L'ex attaccante del Napoli Denis vuole tentare il presidente De Laurentiis per portare Dybala al Maradona. Si è espresso anche sulla lotta allo scudetto

"Si sta svincolando Dybala ? Al presidente De Laurentiis dico di fare questo colpaccio di mercato e di acquistarlo. Osimhen , invece, è un attaccante fenomenale, sa far tutto. E’ forte fisicamente, è veloce e sa far gol di testa, era da tempo che non si vedevano attaccanti così in Italia. Scudetto? Faccio il tifo per il Napoli , spero faccia risultati importanti in questa stagione che è strana visto che Inter e Juventus stanno facendo fatica".

"El Tanque" ha poi raccontato del suo ritorno in visita a Napoli: “Volevo far visita al Murales di Maradona da tanto tempo. Ieri finalmente l’ho visto ed è stata una emozione incredibile anche per la mia famiglia. Maradona per gli argentini è colui che ci ha regalato un Mondiale. E’ una delle persone più importanti al mondo per noi. Napoli mi ha dato la possibilità di crescere dopo la mia prima esperienza in Italia. Ho trovato un pubblico incredibile. Il boato dopo il gol contro il Milan è stato il più forte che ho mai sentito in vita mia. Non lo dimenticherò mai".