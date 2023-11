Napoli, Cannavaro: “Non sono partiti come ci si aspettava. Sostituire Spalletti…”

Momento difficile per il Napoli . La formazione di Rudi Garcia è reduce dal pareggio deludente in Champions League contro l' Union Berlino . Anche in campionato, nonostante il quarto posto in classifica, il club non ha espresso un bel calcio balbettando troppe volte. L'ex difensore dei campani e Nazionale Fabio Cannavaro ha parlato così del rendimento degli azzurri parlando ai microfoni di TvPlay.

"Sicuramente non è partito come tutti si aspettavano e speravano. Non è facile sostituire un allenatore come Spalletti e questo si sapeva. Il Napoli sta facendo prestazioni buone e meno buone, sicuramente i tifosi si aspettano sempre il massimo, ma bisogna lasciarlo lavorare e poi vedere i risultati. Il Napoli si sa che è una città che vive di passione soprattutto per il calcio. La gente è curiosa e vuole venire a vedere quello che ha rappresentato anche il calcio Napoli e il calcio in generale, anche edere questi oggetti esposti mi fa sentire vecchio! (ride ndr)".