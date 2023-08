Milan-Torino, probabili formazioni: Giroud contro Sanabria. Pioli si affida a Pulisic

COME ARRIVA IL MILAN

Il Milan è partito con il piede giusto espugnando il "Dall'Ara" di Bologna grazie alle firme del solito Giroud e del nuovo arrivato Pulisic. Splendide prestazioni anche di altri volti nuovo in Italia come quelli di Reijnders e Loftus-Cheek. Il tecnico rossonero Stefano Pioli sembra orientato a confermare l'undici titolare vittorioso in terra romagnola, confermando dunque il tridente composto dai due marcatori della prima giornata più Leao come aculeo a sinistra. Ancora panchina, invece, per Chukwueze, un altro nuovo acquisto dei rossoneri nell'attuale finestra di mercato.