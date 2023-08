Brighton-West Ham, le probabili formazioni: De Zerbi sfida Moyes, Lallana dal 1’

La sfida valevole per la terza giornata del campionato di Premier League è in programma alle ore 18.30.

Il Brighton a caccia dei tre punti nel match in programma sabato pomeriggio contro il West Ham. Alle ore 18:30 all'Amex Stadium andrà in scena la sfida valevole per la terza giornata del campionato di Premier League. La squadra di Roberto De Zerbi, dunque, tornerà in campo fra poche ore dopo le due vittorie di fila conquistate contro Wolverhampton e Luton Town. Otto le reti messe a segno, rispettivamente quattro a testa, due le reti subite.

Il Brighton, dunque, cercherà di mantenere la vetta della classifica, al momento in compagnia di Manchester City e Arsenal a quota sei punti. Per ottenere l'intera posta in palio, però, dovrà battere il West Ham, che lo scorso weekend ha travolto il Chelsea per 3-1, grazie alle reti messe a segno da Nayef Aguerd, Michail Antonio e Lucas Paquetà. A tenere banco in casa West Ham, inoltre, è proprio il caso Paquetà. Il 25enne brasiliano, secondo quanto riportato dalla stampa inglese, sarebbe finito sotto inchiesta della Football Association con l'accusa di aver violato il regolamento relativo alle scommesse e del gioco d’azzardo.