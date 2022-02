Milan, Theo Hernandez rinnova: “Sono il migliore? Pioli mi ha migliorato. Leao…”

Theo Hernandez ha firmato il rinnovo del proprio contratto con il Milan e si è raccontato sui canali social del club rossonero

"Sono molto felice. Dal primo giorno in cui sono arrivato qua sono stato benissimo con il mister, la squadra, Maldini e tutti. Per questo ho rinnovato. Ora dobbiamo continuare così e fare le cose bene. È vero che c'erano tante squadra che mi volevano, ma io ho pensato solo al Milan e di rimanere qua. Non devo dire se sono migliore di altri, questo lo deve dire la gente. Pioli mi ha migliorato in tutto, sia come persona che nel gioco; dal primo giorno in cui sono arrivato mi ha detto che devo fare ciò che so e ora lo sto facendo. A me piace più attaccare che difendere. La mia idea, quando prendo palla, è quella di andare in porta, poi se c'è qualcuno la passo (ride, ndr). La nostra fascia sinistra è devastante. Rafael Leao è un giocatore incredibile, veloce e tecnico".