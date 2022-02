Milan-Sampdoria 1-0: assist Maignan e gol Leao, Pioli adesso è primo. La classifica

Nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A, il Milan di Pioli ha battuto la Sampdoria di Giampaolo

Il Milan vince e convince contro la Sampdoria di Giampaolo. Nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A un gol di Leao al minuto 8' del primo tempo è bastato ai rossoneri per centrare un successo tanto sofferto quanto prezioso. Diverse le occasioni per il Diavolo che non è riuscito a trovare il gol della tranquillità grazie alle parate sfoderate da Falcone. Un successo che permette alla squadra di Pioli di superare l'Inter di Inzaghi in classifica anche se Handanovic e compagni devono ancora recuperare una partita in quel di Bologna.